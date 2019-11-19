Постпред России оценил обнаружение МАГАТЭ частиц урана на объекте Ирана

Наличие частиц урана на незаявленном объекте в Иране, обнаруженное экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), не представляет ядерной угрозы, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, подобный случай не является экстраординарным и не заслуживает уделяемого внимания.

«Это рутинная вещь. Частицы антропогенного урана, появившиеся там 15—30 лет назад, никакого отношения к угрозе распространения ядерного оружия не имеют», — цитирует Ульянова ТАСС.

Дипломат отметил, что такие ситуации возникают постоянно и решаются в рабочем порядке без докладов Совету управляющих МАГАТЭ.

«В крайнем случае, в ежегодном докладе по гарантиям отмечаются имеющие место нестыковки», — добавил он.

Ранее МАГАТЭ опубликовало новый доклад о ядерной программе Тегерана, в котором указало на обнаружение урана на одном из незадекларированных объектов Ирана.