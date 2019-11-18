Посол России заявил о завершении миссии по репатриации детей из Ирака

Гуманитарная операция по возвращению из Ирака в Россию детей осуждённых за терроризм родителей фактически завершилась, заявил российский посол в Багдаде Максим Максимов.

«Удалось репатриировать в общей сложности 122 ребёнка, которые были привезены в Багдад из различных провинций и содержались вместе с матерями, осуждёнными или находящимися под следствием в связи с обвинениями в пособничестве террористическим организациям», — цитирует его ТАСС.

Российский посол отметил, что в настоящее время нет информации о содержании в иракских тюрьмах российских детей, однако дипмиссия продолжит контролировать данную ситуацию.

«В Багдаде никого из российских детей не осталось», — подчеркнул Максимов.

Ранее в Москву из Ирака доставили 32 российских детей в возрасте от года до девяти лет, содержавшихся в тюрьмах и приютах Багдада.