Рейс с 32 российскими детьми из Ирака приземлился в Москве

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Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к «Исламскому государству»*, приземлился в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.
Рейс с 32 российскими детьми из Ирака приземлился в Москве
  • РИА Новости

«Спецбортом МЧС из Багдада в Москву сегодня доставлены 32 ребёнка... ранее находившихся в местах лишения свободы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, их доставят в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава, где они пройдут комплексное обследование.

В ведомстве напомнили, что это уже четвёртая, заключительная эвакуация детей из Ирака.

Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой сообщили, что самолёт вылетел в Москву.

Межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий, была создана в 2017 году.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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