Рейс с 32 российскими детьми из Ирака приземлился в Москве
- РИА Новости
«Спецбортом МЧС из Багдада в Москву сегодня доставлены 32 ребёнка... ранее находившихся в местах лишения свободы», — говорится в сообщении.
Как отмечается, их доставят в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава, где они пройдут комплексное обследование.
В ведомстве напомнили, что это уже четвёртая, заключительная эвакуация детей из Ирака.
Ранее в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка Анны Кузнецовой сообщили, что самолёт вылетел в Москву.
Межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий, была создана в 2017 году.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.