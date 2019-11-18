Эксперт оценил мнение депутата бундестага о возможности ответных санкций ЕС против США
- © TOBIAS SCHWARZ
- AFP
По его мнению, фракция «Левые», которую представляет депутат, не является ключевой в политической системе Германии.
«Я думаю, эти заявления связаны с тем, что фракция хочет показать, что она против европейских санкций. В немецкой политической системе существуют люди, которые считают, что текущий курс в отношении «Северного потока — 2» среди европейцев неправильный», — пояснил эксперт.
По мнению Митраховича, Ной выразил частное мнение неключевых политиков Германии, однако сам факт его высказывания может служить доказательством того, что в стране не хотят препятствий для «Северного потока — 2».
Ранее Александер Ной призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
30 октября Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил это решение.