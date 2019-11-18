Эксперт оценил мнение депутата бундестага о возможности ответных санкций ЕС против США

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Nation News прокомментировал высказывание депутата бундестага, официального представителя фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александера Ноя, который заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ, и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Эксперт оценил мнение депутата бундестага о возможности ответных санкций ЕС против США
  • © TOBIAS SCHWARZ
  • AFP

По его мнению, фракция «Левые», которую представляет депутат, не является ключевой в политической системе Германии.

«Я думаю, эти заявления связаны с тем, что фракция хочет показать, что она против европейских санкций. В немецкой политической системе существуют люди, которые считают, что текущий курс в отношении «Северного потока — 2» среди европейцев неправильный», — пояснил эксперт.

По мнению Митраховича, Ной выразил частное мнение неключевых политиков Германии, однако сам факт его высказывания может служить доказательством того, что в стране не хотят препятствий для «Северного потока — 2».

Ранее Александер Ной призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2». 

30 октября Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2» на континентальном шельфе страны.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил это решение.

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