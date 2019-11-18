В Пальмире выставили древнюю мемориальную доску, обнаруженную сирийской армией

В Национальном музее Пальмиры выставлена древняя мемориальная доска, которая ранее была украдена боевиками террористической организации «Исламское государство»* и затем обнаружена сирийскими службами безопасности.

Куратор Национального музея Пальмиры Халил Харири в беседе с ФАН заявил, что мемориальная доска выполнена из известняка. Её история восходит ко II веку н. э. На доске изображена резная картина человека из Пальмиры, погребального свидетеля. Харири также отметил, что позади человека можно заметить следы красной краски, символизирующие смерть.

После реставрации важную археологическую находку можно будет увидеть в одном из главных залов музея.

В июне губернатор сирийской провинции Хомс Талал аль-Барази рассказал о разработке плана по возвращению жителей Пальмиры.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.