В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России.

С точки зрения сенатора, китайские СМИ не раскрыли новых подробностей о России.

«По численности населения у России были большие потери в годы Второй мировой войны. Кроме того, распалась великая страна. Что касается ресурсной экономики, то в первые годы после распада СССР Россия развивалась как страна, которая производит и продаёт огромное количество энергоресурсов. А если говорить о неудачном расположении государства, то на это сильно уповать не нужно. Мы с этим потихоньку справляемся», — заявил он.

Джабаров также отметил, что слабые стороны страны в определённый момент могут стать сильными.

Ранее в китайском издании Sohu была опубликована статья, в которой автор назвал четыре, по его мнению, слабые стороны России.