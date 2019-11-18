В МИД заявили о возможности визита Путина в Египет в 2020 году

Президент России Владимир Путин может в 2020 году совершить визит в Египет. Представители двух стран в настоящее время занимаются подготовкой визита.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы МИД Михаила Богданова.

«Сейчас мы находимся в контакте с нашими египетскими друзьями, и речь идёт о том, чтобы подготовить очередной визит нашего президента...» — сказал Богданов.

По его словам, Москва и Каир «в своё время» договаривались о проведении дважды в год саммитов в России и Египте.

«Я думаю, что она (встреча. — RT) состоится на египетской земле в следующем году», — добавил он.

В конце октября Богданов заявил, что чартерное авиасообщение с Египтом может быть возобновлено «в ближайшее время».