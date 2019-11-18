В МИД заявили о возможности визита Путина в Египет в 2020 году

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин может в 2020 году совершить визит в Египет. Представители двух стран в настоящее время занимаются подготовкой визита.
В МИД заявили о возможности визита Путина в Египет в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы МИД Михаила Богданова.

«Сейчас мы находимся в контакте с нашими египетскими друзьями, и речь идёт о том, чтобы подготовить очередной визит нашего президента...» — сказал Богданов.

По его словам, Москва и Каир «в своё время» договаривались о проведении дважды в год саммитов в России и Египте.

«Я думаю, что она (встреча. — RT) состоится на египетской земле в следующем году», — добавил он.

В конце октября Богданов заявил, что чартерное авиасообщение с Египтом может быть возобновлено «в ближайшее время».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить