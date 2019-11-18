Минобороны обнародовало документы о Словацком восстании

Министерство обороны России опубликовало данные к 75-летию Словацкого национального восстания, в которых говорится, что словаки восхищались победами Красной армии во Второй мировой войне.

Соответствующий раздел опубликован на сайте ведомства.

«Бросается в глаза горячая и неподдельная любовь всех слоев словацкого населения к Красной армии и братскому русскому народу. Население восхищается Красной армией, ее победами и благодарит за помощь в создании Чехословацкого корпуса в СССР», — говорится в одном из политдонесений первого Украинского фронта о военно-политической обстановке.

В Словакии национальное восстание началось 29 августа 1944 года и в течение последовавших трёх недель охватило одну треть территории страны. В боевых действиях с нацистами принимали участие около 60 тыс. словаков.

Отмечается, что только благодаря всесторонней интенсивной помощи и, главное, быстрому продвижению Красной Армии на выручку восставшим страна впоследствии была освобождена от фашистов.

Ранее Минобороны России опубликовало документы об освобождении Белграда.