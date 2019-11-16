В Бельгии три человека пострадали в результате нападения
- Reuters
Об этом сообщает Nieuwsblad.
Уточняется, что злоумышленник напал на случайных прохожих с палкой.
«Двое из пострадавших получили серьёзные ранения», — указали в прокуратуре провинции Западная Фландрия.
По данным издания, нападавший был задержан полицией. Он оказался выходцем из Ганы, который легально проживает в Бельгии.
Отмечается, что все трое пострадавших являются иностранцами.
Ранее 80-летний мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети французского города Байонна и ранил двоих человек.