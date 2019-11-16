В Бельгии три человека пострадали в результате нападения

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В центре бельгийского города Кортрейк три человека пострадали в результате нападения выходца из Ганы.
В Бельгии три человека пострадали в результате нападения
  • Reuters

Об этом сообщает Nieuwsblad.

Уточняется, что злоумышленник напал на случайных прохожих с палкой. 

«Двое из пострадавших получили серьёзные ранения», — указали в прокуратуре провинции Западная Фландрия.

По данным издания, нападавший был задержан полицией. Он оказался выходцем из Ганы, который легально проживает в Бельгии.

Отмечается, что все трое пострадавших являются иностранцами.

Ранее 80-летний мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети французского города Байонна и ранил двоих человек.

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