Антонов оценил касающиеся русской культуры обвинения американских СМИ

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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал обвинения американских СМИ в том, что Москва использует русскую культуру как инструмент влияния.
Антонов оценил касающиеся русской культуры обвинения американских СМИ
  • © Алексей Агарышев
  • РИА Новости

Соответствующий комментарий дипломата был опубликован на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Количество русофобии в американских СМИ в последние годы было беспрецедентным... Русская культура изображается как мощный инструмент Кремля, чтобы манипулировать американским общественным мнением и придавать имидж России. Эти утверждения не подкреплены никакими доказательствами», — написал он.

Таким образом посол ответил на статью в The New York Times, в которой высказывается негативное мнение о продвижении русской культуры в США. В материале приводятся утверждения ряда лиц, в частности, относительно того, что Кармеловский институт русской истории и культуры при столичном Американском университете якобы слишком близок к посольству России в США. По мнению некоторых персон, слова которых приводятся в статье, в учебном заведении рассказывают о русской культуре и истории в слишком благожелательном ключе.

«Важно перестать искать политическую выгоду и принять во внимание долгосрочные интересы двух стран. Все выиграют от более глубокого культурного взаимопонимания между нашими странами сейчас и в далёком будущем», — подчеркнул посол.

Отмечается, что комментарий Антонова был также опубликован в самом издании.

Ранее Антонов отметил продолжающиеся попытки американских чиновников с помощью русофобских высказываний осложнить отношения США и России.

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