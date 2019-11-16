Эксперт оценил сообщения об учениях Израиля и США по «уходу» от С-400

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал RT сообщение о том, что в ходе учений военно-воздушных сил Израиля, США, ФРГ, Италии и Греции пилоты отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400.

«Это, может быть, даже больше носит некий бравурный характер, (характер. — RT) военно-политического содержания», — пояснил Кошкин.

Эксперт также отметил, что по формуле «цена — качество» комплексам С-400 нет равных в мире.

«Patriot в принципе не отвечает тактико-техническим характеристикам, которые заложены в наши зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», — добавил политолог.

Этим, по его мнению, и объясняется тот факт, что вооружённые силы, входящие в Североатлантический альянс, весьма активно пытаются принимать меры по противодействию С-400.

При этом, по словам Кошкина, все прекрасно понимают, что основной целью зенитно-ракетных комплексов С-400 является прикрытие границ и объектов «от агрессивных действий извне».

Ранее портал Breaking Defense сообщил о том, что самолёты Израиля, США, ФРГ, Италии и Греции отработали «уход» от С-400.