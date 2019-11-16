Самолёты Израиля и США отработали «уход» от С-400

В ходе учений военно-воздушных сил Израиля, США, ФРГ, Италии и Греции пилоты отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400.

Об этом информирует портал Breaking Defense.

В военных играх «Голубой флаг» участвовали десятки самолётов ВВС Израиля, а также по меньшей мере 34 истребителя других стран — F-16, F-35 и Eurofighters.

Кроме того, в учениях были задействованы ЗРК Patriot. Указывается, что эти комплексы были «модифицированы для имитации российской системы С-400».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Анкара не будет отказываться от российских систем С-400.

Также он заявил о желании Турции приобрести американские ЗРК Patriot.