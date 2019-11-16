Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что рейс выполнялся по австралийскому времени, несмотря на то, что воздушное судно вылетело из Лондона.

По словам одного из пассажиров, вместо обычного завтрака были бутерброды, стейк, суп и вино. Также для пассажиров проводились занятия по аэробике.

По словам физиолога из Сиднейского университета Коринн Кайо, изменение состава и графика приёма пищи и физические упражнения «помогают людям лучше адаптироваться». Также специалисты заявили, что тренировки во время полёта снижают риск образования тромбоза глубоких вен.

Во время полёта люди, находившиеся на борту, смогли наблюдать рассвет два раза — когда воздушное судно вылетало из Лондона и когда оно пролетало над Индонезией.

Журналист Люк Джонс заявил, что полёт был «забавным и странным».

«Я чувствую себя фантастически, моё самочувствие действительно хорошее. Честно говоря, намного лучше, чем обычно во время полёта», — заявил другой пассажир Энди Чевис.

Самолёт Boeing 787 Dreamliner приземлился в аэропорту Сиднея после беспосадочного полёта длительностью 19 часов 30 минут.

В октябре самолёт авиакомпании Qantas Airlines совершил рейс Нью-Йорк — Сидней длительностью 19 часов 15 минут.