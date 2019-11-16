Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Короткая ссылка
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в $110 млрд.
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg
  • Reuters

Второе место в списке The Bloomberg Billionaires Index (BBI) занял ранее лидировавший глава Amazon Джефф Безос с состоянием $109 млрд.

На третьем месте расположился глава французской корпорации Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, чей доход составляет $103 млрд.

В пятёрку богатейших людей современности также вошли американский инвестор, глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($86,6 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($74,5 млрд).

Ранее Forbes назвал Безоса богатейшим мужчиной планеты, а наследницу основателя компании L'Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс — самой состоятельной женщиной мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить