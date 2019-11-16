Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2017 года признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в $110 млрд.

Reuters

Второе место в списке The Bloomberg Billionaires Index (BBI) занял ранее лидировавший глава Amazon Джефф Безос с состоянием $109 млрд. На третьем месте расположился глава французской корпорации Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, чей доход составляет $103 млрд. В пятёрку богатейших людей современности также вошли американский инвестор, глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($86,6 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($74,5 млрд). Ранее Forbes назвал Безоса богатейшим мужчиной планеты, а наследницу основателя компании L'Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс — самой состоятельной женщиной мира.