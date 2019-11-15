В Боливии противники Моралеса окружили корреспондента RT

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RT
В Боливии противники ушедшего в отставку c поста президента Эво Моралеса во время прямого включения окружили корреспондента RT на испанском Франсиско Гуайту.
В Боливии противники Моралеса окружили корреспондента RT

    Оппозиционеры кричали и требовали, чтобы корреспондент «не обманывал» и что «журналисты лгут».

    «Вас нужно посадить в тюрьму за неуважение к Конституции», — выкрикнула одна женщина.

    После включения сторонники оппозиции шли за Гуайтой и приставали с расспросами, на что он отвечал: «Я — не новость, новость — происходящее вокруг».

    10 ноября высшее руководство Боливии, включая Моралеса, на фоне протестов в стране ушло в отставку

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