Российского посла вызвали в МИД Чехии
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Чехии.
Отмечается, что встречу со Змеевским провёл замглавы чешского МИД Мартин Повейшил.
Ранее Минюст внёс в список нежелательных международных неправительственных организаций чешскую «Человек в беде» («Člověk v tísni, o.p.s»).
Отмечалось, что организация внесена в перечень в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».