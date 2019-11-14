Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после признания Министерством юстиции деятельности чешской организации «Человек в беде» нежелательной на территории России.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Чехии.

Отмечается, что встречу со Змеевским провёл замглавы чешского МИД Мартин Повейшил.

Ранее Минюст внёс в список нежелательных международных неправительственных организаций чешскую «Человек в беде» («Člověk v tísni, o.p.s»).

Отмечалось, что организация внесена в перечень в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».