Российского посла вызвали в МИД Чехии

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Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после признания Министерством юстиции деятельности чешской организации «Человек в беде» нежелательной на территории России.
Российского посла вызвали в МИД Чехии
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Чехии.

Отмечается, что встречу со Змеевским провёл замглавы чешского МИД Мартин Повейшил.

Ранее Минюст внёс в список нежелательных международных неправительственных организаций чешскую «Человек в беде» («Člověk v tísni, o.p.s»).

Отмечалось, что организация внесена в перечень в соответствии с законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

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