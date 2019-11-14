В американской школе произошла стрельба

В школе в американском городе Санта-Кларита произошла стрельба.

Об этом сообщает NBC.

Согласно уточнённым данным, пять человек пострадали в результате нападения.

В настоящий момент стрелок всё ещё на свободе. Власти приказали временно заблокировать соседние школы и призывают всех в районе происшествия укрыться и не выходить на улицу.

Как указывает телеканал, стрельба была зафиксирована в средней школе Saugus.

Ранее в США сотрудники правоохранительных органов задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.