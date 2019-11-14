В американской школе произошла стрельба
- © J.L. Sousa, Register/ZUMAPRESS.com
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Об этом сообщает NBC.
Согласно уточнённым данным, пять человек пострадали в результате нападения.
В настоящий момент стрелок всё ещё на свободе. Власти приказали временно заблокировать соседние школы и призывают всех в районе происшествия укрыться и не выходить на улицу.
Как указывает телеканал, стрельба была зафиксирована в средней школе Saugus.
Ранее в США сотрудники правоохранительных органов задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.