В американской школе произошла стрельба

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В школе в американском городе Санта-Кларита произошла стрельба.
В американской школе произошла стрельба
  • © J.L. Sousa, Register/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает NBC.

Согласно уточнённым данным, пять человек пострадали в результате нападения.

В настоящий момент стрелок всё ещё на свободе. Власти приказали временно заблокировать соседние школы и призывают всех в районе происшествия укрыться и не выходить на улицу.

Как указывает телеканал, стрельба была зафиксирована в средней школе Saugus. 

Ранее в США сотрудники правоохранительных органов задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.

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