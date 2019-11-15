Facebook больше месяца ограничивает аудиторию документального канала RTD

Социальная сеть Facebook больше месяца ограничивает выдачу в ленте новостей документального канала на английском RTD. Блокировка началась пять недель назад и продлевается каждую неделю. RT направил запрос в техподдержку Facebook, однако ответа не получил.

«Истории вашей страницы не отображаются в ленте новостей. Возможно, это связано с тем, что некоторые действия с вашей страницы нарушают правила Facebook», — говорится в сообщении.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что сотрудники телеканала несколько раз подавали запрос к модераторам Facebook, пытаясь узнать, в связи с чем введены ограничения.

«Но модераторы Цукерберга молчат. Мы продолжаем жить в мире победившей американской цензуры, и горе вам, если вы до сих пор этого не поняли», — заявила она.

Ранее Facebook заблокировал одну из страниц проекта Russia Beyond с рецептами русской кухни.

В сентябре главному редактору RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook на три дня «за нарушение стандартов сообщества». Впоследствии соцсеть признала блокировку аккаунта ошибкой.