Facebook больше месяца ограничивает аудиторию документального канала RTD
- Reuters
«Истории вашей страницы не отображаются в ленте новостей. Возможно, это связано с тем, что некоторые действия с вашей страницы нарушают правила Facebook», — говорится в сообщении.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что сотрудники телеканала несколько раз подавали запрос к модераторам Facebook, пытаясь узнать, в связи с чем введены ограничения.
«Но модераторы Цукерберга молчат. Мы продолжаем жить в мире победившей американской цензуры, и горе вам, если вы до сих пор этого не поняли», — заявила она.
Ранее Facebook заблокировал одну из страниц проекта Russia Beyond с рецептами русской кухни.
В сентябре главному редактору RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook на три дня «за нарушение стандартов сообщества». Впоследствии соцсеть признала блокировку аккаунта ошибкой.