Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни

Facebook удалил одну из страниц проекта Russia Beyond с рецептами русской кухни. Об этом сообщил главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.

«Facebook удалил нашу страницу Russian Kitchen с рецептами русской кухни и фоточками с икрой, майонезиком и вот этим всем. Там было 40 тыс. подписчиков», — написал он в Facebook.

По его словам, в определённый момент всем администраторам пришло сообщение, что «ограничены показы сторис сообщества в ньюсфиде», а через пару дней «всем пришло уведомление, что на странице будет указана страна проживания большинства админов» для повышения прозрачности.

«Ещё через день пришло уведомление, что страница снята с публикации. То есть она доступна только для админов, в паблике её нет. Мы начали выяснять, в чём дело. Как всегда нигде никаких конкретных указаний — в профиле висит туманная формулировка: «Возможно, вы нарушили правила Facebook, рассылали спам или воровали контент». И кнопка «Подать апелляцию». Ок, подали», — сказал он.

Как отметил главный редактор проекта, через несколько дней «страница просто исчезла».

«Без уведомлений, отовсюду. И для админов тоже. И из Facebook Business Manager. Техподдержка молчит, чаты молчат, до Facebook достучаться невозможно», — добавил он.

В мае в Facebook заявили об удалении около 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией.

В январе Facebook удалил около 500 аккаунтов, в том числе семь страниц агентства Sputnik.