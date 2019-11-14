Путин подчеркнул важность внешнеполитической координации БРИКС

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия в рамках председательства в БРИКС в 2020—2021 годах намерена расширять внешнеполитическую координацию БРИКС на международных площадках.

Он сообщил, что Россия «будет уделять особое внимание расширению внешнеполитической координации между нашими государствами на ключевых международных площадках, прежде всего в ООН, где странами БРИКС накоплен действительно хороший опыт взаимодействия».

«Государства БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль в ООН», — заявил Путин.

Он отметил, что странам БРИКС необходимо «более активно и в постоянном режиме заниматься продвижением позитивной международной повестки дня, объединяя вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых глобальных и региональных проблем».

Ранее в рамках XI саммита государств БРИКС Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсудил вопрос создания платёжной системы и получил поддержку членов делового совета организации.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль БРИКС в мире.