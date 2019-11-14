Путин подчеркнул важность внешнеполитической координации БРИКС
- РИА Новости
Он сообщил, что Россия «будет уделять особое внимание расширению внешнеполитической координации между нашими государствами на ключевых международных площадках, прежде всего в ООН, где странами БРИКС накоплен действительно хороший опыт взаимодействия».
«Государства БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль в ООН», — заявил Путин.
Он отметил, что странам БРИКС необходимо «более активно и в постоянном режиме заниматься продвижением позитивной международной повестки дня, объединяя вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых глобальных и региональных проблем».
Ранее в рамках XI саммита государств БРИКС Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсудил вопрос создания платёжной системы и получил поддержку членов делового совета организации.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль БРИКС в мире.