Эво Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию
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Об этом он заявил в интервью El Pais.
«Конечно», — сказал он, отвечая на вопрос о своей готовности вернуться в Боливию для урегулирования кризиса.
Моралес также подчеркнул, что даже после его согласия уйти в отставку в стране продолжается насилие.
«Я прошу, чтобы был национальный диалог», — добавил он.
10 ноября высшее руководство Боливии, включая Моралеса, на фоне протестов в стране ушло в отставку.
Позднее стало известно, что власти Мексики согласились предоставить боливийскому экс-лидеру политическое убежище на территории страны.
Моралес признал, что ему «больно покидать страну по политическим причинам», назвав смену власти в Боливии «самым коварным и роковым ударом в истории».
Руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский в беседе с НСН заявил, что вряд ли Боливия из-за протестов станет второй Венесуэлой.