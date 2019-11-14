Эво Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил о готовности вернуться на родину.

Об этом он заявил в интервью El Pais.

«Конечно», — сказал он, отвечая на вопрос о своей готовности вернуться в Боливию для урегулирования кризиса.

Моралес также подчеркнул, что даже после его согласия уйти в отставку в стране продолжается насилие.

«Я прошу, чтобы был национальный диалог», — добавил он.

10 ноября высшее руководство Боливии, включая Моралеса, на фоне протестов в стране ушло в отставку.

Позднее стало известно, что власти Мексики согласились предоставить боливийскому экс-лидеру политическое убежище на территории страны.

Моралес признал, что ему «больно покидать страну по политическим причинам», назвав смену власти в Боливии «самым коварным и роковым ударом в истории».

Руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский в беседе с НСН заявил, что вряд ли Боливия из-за протестов станет второй Венесуэлой.