МИД оценил сообщения о связи России с гибелью основателя «Белых касок»
- © Kemal Aslan/Reuters; @lemesurierjames/Twitter
«Что объединяет погибших в результате падения из окна журналистку из Калининграда Ольгу Котовскую, британского предпринимателя Скота Янга и основателя псевдогуманитарной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье? Оказывается, всех этих людей, абсолютно никак не связанных друг с другом, погибших в разное время при различных обстоятельствах, объединяет то, что их всех «убила Россия», — прокомментировало ведомство статью «Почему враги России выбрасываются с балконов» британской газеты Daily Mail на своей странице в Facebook.
Как отметили в министерстве, данный материал является продолжением серии публикаций о «русском следе» в смерти сотрудника британских спецслужб.
Ранее представители организации «Белые каски» подтвердили смерть Ле Мезюрье в Стамбуле.
«Белые каски», декларировавшие своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, обвиняются сирийскими властями во связях с экстремистами.
В МИД России деятельность организации называли элементом информационной кампании по дискредитации властей Сирии.
О том, какие цели преследуют «Белые каски» в Сирии, — в материале RT.