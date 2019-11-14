МИД оценил сообщения о связи России с гибелью основателя «Белых касок»

Короткая ссылка
Российский МИД прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы связи России с гибелью одного из основателей «Белых касок», бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье.
МИД оценил сообщения о связи России с гибелью основателя «Белых касок»
  • © Kemal Aslan/Reuters; @lemesurierjames/Twitter

«Что объединяет погибших в результате падения из окна журналистку из Калининграда Ольгу Котовскую, британского предпринимателя Скота Янга и основателя псевдогуманитарной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье? Оказывается, всех этих людей, абсолютно никак не связанных друг с другом, погибших в разное время при различных обстоятельствах, объединяет то, что их всех «убила Россия», — прокомментировало ведомство статью «Почему враги России выбрасываются с балконов» британской газеты Daily Mail на своей странице в Facebook.

Как отметили в министерстве, данный материал является продолжением серии публикаций о «русском следе» в смерти сотрудника британских спецслужб.

Ранее представители организации «Белые каски» подтвердили смерть Ле Мезюрье в Стамбуле.

«Белые каски», декларировавшие своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, обвиняются сирийскими властями во связях с экстремистами. 

В МИД России деятельность организации называли элементом информационной кампании по дискредитации властей Сирии. 

О том, какие цели преследуют «Белые каски» в Сирии, — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить