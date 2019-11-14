МИД оценил сообщения о связи России с гибелью основателя «Белых касок»

Российский МИД прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы связи России с гибелью одного из основателей «Белых касок», бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье.

«Что объединяет погибших в результате падения из окна журналистку из Калининграда Ольгу Котовскую, британского предпринимателя Скота Янга и основателя псевдогуманитарной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье? Оказывается, всех этих людей, абсолютно никак не связанных друг с другом, погибших в разное время при различных обстоятельствах, объединяет то, что их всех «убила Россия», — прокомментировало ведомство статью «Почему враги России выбрасываются с балконов» британской газеты Daily Mail на своей странице в Facebook.

Как отметили в министерстве, данный материал является продолжением серии публикаций о «русском следе» в смерти сотрудника британских спецслужб.

Ранее представители организации «Белые каски» подтвердили смерть Ле Мезюрье в Стамбуле.

«Белые каски», декларировавшие своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, обвиняются сирийскими властями во связях с экстремистами.

В МИД России деятельность организации называли элементом информационной кампании по дискредитации властей Сирии.

О том, какие цели преследуют «Белые каски» в Сирии, — в материале RT.