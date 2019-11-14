Премьер Кувейта подал заявление об отставке правительства

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Премьер-министр Кувейта Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах подал заявление об отставке действующего кабинета министров на имя главы государства. Об этом сообщает кувейтское агентство новостей KUNA.

Как заявил официальный представитель правительства Кувейта, целью отставки является «реорганизация работы» кабмина.

Ранее стало известно об отставке ливанского премьер-министра Саада Харири во время массовых демонстраций в стране.

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