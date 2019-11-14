Россия примет участие в восстановлении Нотр-Дама

Российские специалисты примут участие в реставрации и восстановлении собора Парижской Богоматери, окончательное решение будет принято в январе после получения приглашения с французской стороны.

Об этом сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«В январе мы примем окончательное решение, потому что мы ждём официального запроса и официального приглашения французов. Это приглашение должно прийти, я надеюсь, до Нового года. А в середине января мы встречаемся со специальным послом Франции, который занимается рекрутированием иностранных специалистов для работы над этим проектом», — цитирует его Интерфакс.

По словам Швыдкого, необходимо понимать, что нужно французам. Он заявил о наличии в России большого числа специалистов, работающих с камнем и деревом, которые знают, как реставрируются подобного рода замковые конструкции.

Ранее Швыдкой сообщил о намерении Франции пригласить специалистов из России, чтобы помочь в реставрации Нотр-Дама, отметив, что такое решение говорит о признании достоинств российской науки.

Отмечалось, что переговоры длились весь год. Изначальное предложение исходило от российской стороны.

В апреле МЧС России предложило помочь Франции в установлении причин пожара и оценки устойчивости собора Парижской Богоматери.