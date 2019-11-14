Трамп рассказал о поиске компромисса с Турцией по С-400 и F-35
«Я думаю, что у нас множество альтернатив. Мы найдём какое-нибудь решение... Я думаю, что всё получится хорошо», — приводит ТАСС его заявление в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.
Ранее Трамп подтвердил планы обсудить с Эрдоганом увеличение торгового оборота между странами до $100 млрд, а также ситуацию вокруг С-400 и F-35.
13 ноября Эрдоган прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом.
Ведущий сотрудник Центра безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил возможное введение Вашингтоном новых санкций против Анкары из-за С-400 политико-психологическими причинами.