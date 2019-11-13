МИД России обеспокоен попыткой захвата дипмиссии Венесуэлы в Бразилии
- Reuters
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«Мы очень обеспокоены этой атакой, этим нападением. Любая дипмиссия в любой стране обладает дипломатическим иммунитетом. Когда непонятные люди врываются на территорию дипмиссии, это, по крайней мере, вызывает вопросы по эффективности правоохранительных органов в Бразилии», — заявил дипломат.
При этом Рябков отметил, что последовавшая реакция официальных властей Бразилии обнадёживает.
Он также выразил мнение, что данная акция не была изначально запланирована для проведения в первый день саммита БРИКС.
«Это очень печально и показывает, как те, кто верят в правильность своих нелегитимных действий, готовы использовать злонамеренно любую возможность, чтобы добиваться своих целей», — заключил замглавы МИД России.
Ранее в Венесуэле сообщили о попытке захвата неизвестными лицами посольства страны в бразильской столице.