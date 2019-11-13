МИД России обеспокоен попыткой захвата дипмиссии Венесуэлы в Бразилии

Короткая ссылка
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RT прокомментировал инцидент в столице Бразилии, где неизвестные предприняли попытку захватить помещения в здании посольства Венесуэлы.
МИД России обеспокоен попыткой захвата дипмиссии Венесуэлы в Бразилии
  • Reuters
  • © Sergio Moraes

«Мы очень обеспокоены этой атакой, этим нападением. Любая дипмиссия в любой стране обладает дипломатическим иммунитетом. Когда непонятные люди врываются на территорию дипмиссии, это, по крайней мере, вызывает вопросы по эффективности правоохранительных органов в Бразилии», — заявил дипломат.

При этом Рябков отметил, что последовавшая реакция официальных властей Бразилии обнадёживает.

Он также выразил мнение, что данная акция не была изначально запланирована для проведения в первый день саммита БРИКС.

«Это очень печально и показывает, как те, кто верят в правильность своих нелегитимных действий, готовы использовать злонамеренно любую возможность, чтобы добиваться своих целей», — заключил замглавы МИД России.

Ранее в Венесуэле сообщили о попытке захвата неизвестными лицами посольства страны в бразильской столице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить