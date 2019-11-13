МИД России обеспокоен попыткой захвата дипмиссии Венесуэлы в Бразилии

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RT прокомментировал инцидент в столице Бразилии, где неизвестные предприняли попытку захватить помещения в здании посольства Венесуэлы.

«Мы очень обеспокоены этой атакой, этим нападением. Любая дипмиссия в любой стране обладает дипломатическим иммунитетом. Когда непонятные люди врываются на территорию дипмиссии, это, по крайней мере, вызывает вопросы по эффективности правоохранительных органов в Бразилии», — заявил дипломат.

При этом Рябков отметил, что последовавшая реакция официальных властей Бразилии обнадёживает.

Он также выразил мнение, что данная акция не была изначально запланирована для проведения в первый день саммита БРИКС.

«Это очень печально и показывает, как те, кто верят в правильность своих нелегитимных действий, готовы использовать злонамеренно любую возможность, чтобы добиваться своих целей», — заключил замглавы МИД России.

Ранее в Венесуэле сообщили о попытке захвата неизвестными лицами посольства страны в бразильской столице.