Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

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Неизвестные люди захватывают помещения в здании посольства Венесуэлы в столице Бразилии, сообщает замглавы МИД страны Иван Хиль.
Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии
  • © Uwe Kraft/imageBROKER.com
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«Неизвестные лица захватывают помещения нашего посольства в Бразилиа», — написал Хиль в своём Twitter.

Замминистра отметил, что бразильское правительство должно дать гарантии безопасности и с уважением отнестись к международным конвенциям.

«Если агрессия не прекратится, это будет серьёзным прецедентом», — добавил он.

В мае президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал арест активистов в венесуэльском посольстве в Вашингтоне нарушением международного права и пообещал обратиться в ООН.

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