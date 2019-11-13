Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Неизвестные люди захватывают помещения в здании посольства Венесуэлы в столице Бразилии, сообщает замглавы МИД страны Иван Хиль.

«Неизвестные лица захватывают помещения нашего посольства в Бразилиа», — написал Хиль в своём Twitter.

DENUNCIA GRAVE: Grupos irregulares invaden áreas de nuestra embajada en Brasilia. El Gobierno de Brasil debe dar todas las garantías y respeto a los convenios internacionales, si se mantiene esta agresión será grave precedente ! https://t.co/PmNdErorBT — Yvan Gil (@yvangil) 13 ноября 2019 г.

Замминистра отметил, что бразильское правительство должно дать гарантии безопасности и с уважением отнестись к международным конвенциям.

«Если агрессия не прекратится, это будет серьёзным прецедентом», — добавил он.

В мае президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал арест активистов в венесуэльском посольстве в Вашингтоне нарушением международного права и пообещал обратиться в ООН.