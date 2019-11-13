В рамках «Дороги памяти» в Москву доставят кисет земли с советского кладбища в Нидерландах

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На мемориальном кладбище «Советское поле Славы» в Нидерландах состоялась церемония изъятия земли, кисет с которой будет доставлен в Россию в рамках акции «Дорога памяти».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Гааге.

В церемонии приняли участие российские дипломаты, послы стран СНГ, проживающие в Нидерландах россияне, представители местных властей.

«Сегодня мы находимся с вами в той части Европейского континента, на которой ровно 75 лет назад шло сражение за освобождение Нидерландов от фашистской оккупации. До долгожданной победы над нашим общим врагом — нацистской Германией — оставалось ещё шесть месяцев», — заявил посол России Александр Шульгин.

По его словам, главная цель акции «Дорога памяти» — увековечение памяти воинов Красной армии, изучение ратного наследия Отечества, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.

«В июне по всей России в местах воинских захоронений состоялись церемонии изъятия земли. Сегодня на мемориальном кладбище «Советское поле Славы», где покоятся 865 советских воинов, мы также в строгой торжественной обстановке изъяли землю, чтобы затем в специальном кисете доставить в Россию», — пояснил Шульгин.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало об эстафете «Дорогами Победы!» в Калининградской области.

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