В Калининградской области пройдёт эстафета «Дорогами Победы!»

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В Калининградской области состоится эстафета «Дорогами Победы!», сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В Калининградской области пройдёт эстафета «Дорогами Победы!»
  • Pixabay

Она посвящена взятию советскими войсками населённых пунктов на территории Восточной Пруссии в 1944—1945 годах и 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Торжественный старт пройдёт в городе Нестерове 25 октября. До 25 апреля 2020 года акция будет организована во всех муниципалитетах в соответствии с хронологией событий.

Ранее Newinform сообщал, что в Тверской области расширят перечень получателей единовременной выплаты к 75-летию Победы.

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