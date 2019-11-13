В Афганистане группа боевиков ИГ сдалась военным

Боевики террористической группировки «Исламское государство»* сдались вооружённым силам Афганистана в провинции Нангархар.

Об этом сообщает TOLOnews на своей странице в Twitter.

По данным телеканала, среди боевиков есть женщины и дети. В общей сложности около 300 человек сдались военным.

Уточняется, что некоторые сдавшиеся члены группировки являются гражданами Пакистана.

Ранее в ФСБ России заявили, что американские спецслужбы причастны к доставке боевиков ИГ в северные районы Афганистана для дестабилизации ситуации на границах СНГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.