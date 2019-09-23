В ФСБ отметили причастность спецслужб США к переброске ИГ в Афганистан

Короткая ссылка
Американские спецслужбы причастны к доставке боевиков ИГ* в северные районы Афганистана для дестабилизации ситуации на границах СНГ, заявили в ФСБ России.
В ФСБ отметили причастность спецслужб США к переброске ИГ в Афганистан
  • РИА Новости

По словам руководителя 5-й службы ФСБ Сергея Беседы, поступают данные о причастности спецслужб США «к доставке ИГИЛ в северные районы Афганистана в целях дестабилизации ситуации на южных границах СНГ, а в перспективе — и в странах Центральной Азии».

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил во время 16-го совещания руководителей разведслужб стран СНГ под председательством директора СВР Сергея Нарышкина. В мероприятии участвуют делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Беседа подчеркнул, что обеспечение безопасности СНГ требует от разведслужб стран Содружества выявлять опасные тенденции на ранних этапах.

В феврале в МИД России заявили, что боевикам «Исламского государства» при неясных обстоятельствах удаётся попасть в Афганистан, что создаёт угрозу для стран Организации Договора о коллективной безопасности.

В марте в МВД отметили, что террористы после поражения в Сирии и Ираке смещают интересы на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Армении.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить