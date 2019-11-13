Основатель Cirque du Soleil задержан по подозрению в сбыте наркотиков

Основатель всемирно известного Cirque du Soleil Ги Лалиберте задержан во Французской Полинезии по подозрению в распространении наркотиков, передаёт France Info.

«Мы подтверждаем, что Ги Лалиберте сейчас находится под стражей в жандармерии», — сообщил адвокат Лалиберте Мё Пириу.

По словам адвоката, его подзащитный никак не связан с торговлей наркотиками, информация, что Лалиберте продаёт на Таити через своего сотрудника выращенную на своём атолле Нукутеппи во Французской Полинезии марихуану, — слухи.

Сообщается, что в среду, 13 ноября, Лалиберте предстанет перед следственным судьей.

Ранее сообщалось об изъятии около 700 кг кокаина во Франции.