Основатель Cirque du Soleil задержан по подозрению в сбыте наркотиков
- РИА Новости
«Мы подтверждаем, что Ги Лалиберте сейчас находится под стражей в жандармерии», — сообщил адвокат Лалиберте Мё Пириу.
По словам адвоката, его подзащитный никак не связан с торговлей наркотиками, информация, что Лалиберте продаёт на Таити через своего сотрудника выращенную на своём атолле Нукутеппи во Французской Полинезии марихуану, — слухи.
Сообщается, что в среду, 13 ноября, Лалиберте предстанет перед следственным судьей.
Ранее сообщалось об изъятии около 700 кг кокаина во Франции.