В Каталонии полиция приступила к разгону заблокировавших трассу протестующих
- Reuters
Соответствующие кадры транслирует телеканал 24 Horas.
🔴 DIRECTO | Los Mossos desalojan a los manifestantes de la AP-7 https://t.co/W2yIEM3plRpic.twitter.com/RBW2pH21bz— 24h (@24h_tve) 13 ноября 2019 г.
Отмечается, что радикалы заблокировали трассу AP-7 ночью, что привело к пробкам.
На кадрах видно, что радикалы поджигают шины и другие предметы, которые они принесли на дорогу.
4 ноября в Барселоне прошли акции протеста сторонников независимости Каталонии из-за визита в город короля Испании Филиппа VI и его семьи.