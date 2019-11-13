В Каталонии полиция приступила к разгону заблокировавших трассу протестующих

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Каталонские правоохранительные органы начали разгонять людей, заблокировавших с помощью баррикад трассу, соединяющую Испанию с Францией.
В Каталонии полиция приступила к разгону заблокировавших трассу протестующих
  • Reuters

Соответствующие кадры транслирует телеканал 24 Horas.

Отмечается, что радикалы заблокировали трассу AP-7 ночью, что привело к пробкам.

На кадрах видно, что радикалы поджигают шины и другие предметы, которые они принесли на дорогу.

4 ноября в Барселоне прошли акции протеста сторонников независимости Каталонии из-за визита в город короля Испании Филиппа VI и его семьи.

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