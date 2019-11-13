Качество воздуха в Нью-Дели достигло «критического» уровня

Центральное управление по контролю над загрязнением Индии зафиксировало ухудшение показателя качества воздуха в Нью-Дели, который достиг «критического» уровня.

Как сообщает NDTV, индекс качества атмосферы составил 467 единиц, при этом «хорошим» считается уровень до 50 единиц.

Отмечается, что в связи с ухудшением экологической ситуации в результате ослабления силы ветра и понижения температуры в Нью-Дели индийские власти ограничили число автомобилей на городских улицах, временно закрыли школы, а также привлекли к работе по ликвидации проблемы пожарных, которые начали распылять воду для увлажнения воздуха.

Ранее стало известно, что в Нью-Дели из-за смога, который достиг самого высокого уровня за последнее время, были задержаны авиарейсы.

Сообщалось, что ситуацию со смогом от выхлопных газов транспортных средств, промышленных выбросов, а также сжигания стерни на фермах в соседних штатах усугубляют дожди.