Качество воздуха в Нью-Дели достигло «критического» уровня

Короткая ссылка
Центральное управление по контролю над загрязнением Индии зафиксировало ухудшение показателя качества воздуха в Нью-Дели, который достиг «критического» уровня.
Качество воздуха в Нью-Дели достигло «критического» уровня
  • Reuters

Как сообщает NDTV, индекс качества атмосферы составил 467 единиц, при этом «хорошим» считается уровень до 50 единиц.

Отмечается, что в связи с ухудшением экологической ситуации в результате ослабления силы ветра и понижения температуры в Нью-Дели индийские власти ограничили число автомобилей на городских улицах, временно закрыли школы, а также привлекли к работе по ликвидации проблемы пожарных, которые начали распылять воду для увлажнения воздуха.

Ранее стало известно, что в Нью-Дели из-за смога, который достиг самого высокого уровня за последнее время, были задержаны авиарейсы. 

Сообщалось, что ситуацию со смогом от выхлопных газов транспортных средств, промышленных выбросов, а также сжигания стерни на фермах в соседних штатах усугубляют дожди.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить