В Нью-Дели из-за смога задержаны авиарейсы

В индийской столице Нью-Дели из-за смога, который достиг самого высокого уровня за последнее время, задержаны авиарейсы. Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что в связи с плохой видимостью крупными авиакомпаниями Air India и Vistara были объявлены задержки или отмены рейсов.

Отмечается, что загрязнение воздуха достигло значения 810 мкг/м³, ситуацию со смогом от выхлопных газов транспортных средств, промышленных выбросов, а также сжигания стерни на фермах в соседних штатах усугубляют дожди.

В августе сообщалось, что из-за наводнений, вызванных сильными дождями, в нескольких штатах Индии погибли более 100 человек.