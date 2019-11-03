В Нью-Дели из-за смога задержаны авиарейсы
- Reuters
Сообщается, что в связи с плохой видимостью крупными авиакомпаниями Air India и Vistara были объявлены задержки или отмены рейсов.
Отмечается, что загрязнение воздуха достигло значения 810 мкг/м³, ситуацию со смогом от выхлопных газов транспортных средств, промышленных выбросов, а также сжигания стерни на фермах в соседних штатах усугубляют дожди.
В августе сообщалось, что из-за наводнений, вызванных сильными дождями, в нескольких штатах Индии погибли более 100 человек.