Шестилетняя девочка погибла при взрыве снаряда в сирийском Алеппо

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков заявил, что в сирийском Алеппо в результате взрыва реактивного снаряда погибла шестилетняя девочка.
Шестилетняя девочка погибла при взрыве снаряда в сирийском Алеппо
  • РИА Новости

Текст заявления Боренкова есть в распоряжении RT.

Уточняется, что ребёнок погиб в результате того, что боевики обстреляли район Сайф-Эд-Даула города Алеппо с использованием реактивной системы залпового огня кустарного производства.

«В результате разрыва реактивного снаряда повреждена крыша многоквартирного жилого дома и разрушена жилая комната. Погибла шестилетняя девочка», — сказал он.

Ранее сообщалось, что боевики намеревались заминировать дорогу для доставки гумпомощи в САР.

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