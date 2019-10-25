ЦПВС: Боевики намеревались заминировать дорогу для доставки гумпомощи в САР
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.
«Севернее населённого пункта Мурек провинции Хама подразделениями правительственных сил Сирийской Арабской Республики ликвидирована диверсионная группа боевиков, в задачи которой входило минирование дороги, используемой для доставки продовольствия и гуманитарных грузов», — сказал он.
Также он добавил, что в районе населённого пункта Кбана провинции Латакия террористы одной из группировок попытались захватить ряд высот, занятых правительственными войсками, но их атаки были отражены.
Ранее в ЦПВС сообщили, что по меньшей мере 500 боевиков были переброшены из сирийской провинции Идлиб в Латакию.