Лавров провёл встречу с президентом Северной Македонии
- Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили состояние двусторонних отношений.
«Выражена обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества между двумя странами в сферах, представляющих взаимный интерес», — заявили в МИД.
Ранее сообщалось, что Пендаровски принял предложение российского лидера Владимира Путина посетить торжественные мероприятия в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.