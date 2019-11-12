Лавров провёл встречу с президентом Северной Македонии

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Глава российского МИД Сергей Лавров на полях II Парижского форума мира провёл встречу с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски.
Лавров провёл встречу с президентом Северной Македонии
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили состояние двусторонних отношений.

«Выражена обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества между двумя странами в сферах, представляющих взаимный интерес», — заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что Пендаровски принял предложение российского лидера Владимира Путина посетить торжественные мероприятия в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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