Эксперт оценил заявление Шойгу о готовности России помочь Египту с обороноспособностью

Профессор Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук Игорь Герасимов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минобороны Сергея Шойгу о готовности России помочь в укреплении военной безопасности Египта.

По его мнению, Египет стремится укрепить обороноспособность страны ввиду целого комплекса внутренних и внешних вопросов.

«Существенно усиливать оборонный потенциал Египет заставляют крупные экономические проекты. Нечто похожее мы видели при строительстве Асуанской плотины и ГЭС. Чтобы её сберечь, необходимо было обзавестись серьёзным современным вооружением. Ибо два-три авианалёта Израиля могли разрушить всю экономику Египта», — пояснил Герасимов.

Он отметил, что Россия играет серьёзную роль в укреплении позиций Египта на Ближнем Востоке, поэтому египетская сторона вполне обоснованно рассчитывает на помощь Москвы в создании и укреплении обороноспособности страны.

Ранее Шойгу прибыл в Каир для встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и главой оборонного ведомства страны Мухаммедом Ахмедом Заки, чтобы обсудить вопросы международной и региональной безопасности, а также приоритетные темы российско-египетского военного и военно-технического сотрудничества.