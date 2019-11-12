Правительство Мексики не раскроет местонахождение Моралеса

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Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что власти Мексики не будут раскрывать местонахождение бывшего президента Боливии Эво Моралеса.
Правительство Мексики не раскроет местонахождение Моралеса
  • © Vanessa Carvalho/ZUMA Press
  • globallookpress.com

«Мы не будем раскрывать адрес его пребывания из соображений безопасности», — цитирует РИА Новости Эбрарда.

Он отметил, что Моралес «провёл несколько ужасных дней, так что неизвестно, когда он захочет встретиться с прессой, — сегодня или в какой-то другой момент».

Ранее Моралесвице-президент Альваро Гарсиа Линераглава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда подали в отставку. 

Позднее Моралес заявил, что Мексика согласилась предоставить ему политическое убежище.

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