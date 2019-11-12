Правительство Мексики не раскроет местонахождение Моралеса

Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что власти Мексики не будут раскрывать местонахождение бывшего президента Боливии Эво Моралеса.

«Мы не будем раскрывать адрес его пребывания из соображений безопасности», — цитирует РИА Новости Эбрарда.

Он отметил, что Моралес «провёл несколько ужасных дней, так что неизвестно, когда он захочет встретиться с прессой, — сегодня или в какой-то другой момент».

Ранее Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда подали в отставку.

Позднее Моралес заявил, что Мексика согласилась предоставить ему политическое убежище.