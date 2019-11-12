Экс-президента США Джимми Картера вновь госпитализировали

Бывшего американского президента Джимми Картера госпитализировали в Атланте для проведения процедур по снижению внутричерепного давления, вызванного недавним падением.

Об этом сообщила пресс-служба Центра Картера.

«Бывший президент США Джимми Картер был принят в больницу при университете Эмори сегодня вечером (11 ноября. — RT) для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления, вызванного кровотечением вследствие его недавних падений», — говорится в заявлении.

Процедура назначена на утро 12 ноября.

В центре уточнили, что состояние Картера удовлетворительное, с ним находится его супруга.

25 октября Картер был выписан из больницы после лечения перелома таза, полученного в результате падения у себя дома.

В мае Картер перенёс операцию после перелома бедра.