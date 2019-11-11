Суд в Кувейте приговорил россиянку Лазареву к 15 годам лишения свободы

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Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил россиянку Марию Лазареву, обвиняемую в растрате средств Портового управления страны, к 15 годам лишения свободы и крупному штрафу.
Суд в Кувейте приговорил россиянку Лазареву к 15 годам лишения свободы
  • РИА Новости

Об этом говорится в тексте постановления суда, на который ссылается РИА Новости.

«Приговорить обвиняемую Марию Лазареву к 15 годам заключения и каторжным работам с немедленным исполнением. Ей надлежит вернуть 719 тыс. кувейтских динаров (около $2,4 млн. — RT), а также выплатить штраф в размере 2,138 млн кувейтских динаров (более $7 млн. — RT) совместно с другим обвиняемым, проходящим по этому делу. После отбытия заключения депортировать из страны», — приводит агентство текст документа.

В июне Лазарева, осуждённая в Кувейте на десять лет, вышла на свободу под залог в 1 млн кувейтских динаров (более $3 млн).

В мае 2018 года кувейтский суд приговорил женщину к десяти годам лишения свободы по обвинению в растрате средств кувейтского Портового управления.

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