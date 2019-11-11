Соцпартия лидирует на парламентских выборах в Испании

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) лидирует на парламентских выборах в Испании после обработки 80% бюллетеней.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на втором месте пока Народная партия, а крайне правая партия VOX занимает третью позицию.

Согласно текущей статистике, лидирующие в данный момент социалисты получают 122 места в конгрессе депутатов из 350. Это значит, что им не удастся самостоятельно утвердить премьера и придётся вести переговоры с другими политическими силами, прошедшими в нижнюю палату.

В сентябре лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут 10 ноября.