Соцпартия лидирует на парламентских выборах в Испании

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Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) лидирует на парламентских выборах в Испании после обработки 80% бюллетеней.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на втором месте пока Народная партия, а крайне правая партия VOX занимает третью позицию.

Согласно текущей статистике, лидирующие в данный момент социалисты получают 122 места в конгрессе депутатов из 350. Это значит, что им не удастся самостоятельно утвердить премьера и придётся вести переговоры с другими политическими силами, прошедшими в нижнюю палату. 

В сентябре лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут 10 ноября.

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