В Испании вновь проведут парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы в Испании пройдут 10 ноября. Об этом рассказал и. о. премьер-министра, лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес.

Как сообщает РИА Новости, ранее король Испании Филипп VI не выдвинул кандидата на пост премьера страны для утверждения в конгрессе.

«Закончились консультации (с королём. — RT). И результат ясен: нет большинства в конгрессе, поэтому страна обречена на повторение выборов в ноябре», — цитирует Санчеса агентство.

В апреле Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в стране.