Британские пограничники задержали лодку с 22 мигрантами в проливе Ла-Манш

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Пограничники из Великобритании задержали в проливе Ла-Манш лодку, на борту которой находились, предположительно, 22 мигранта.
Британские пограничники задержали лодку с 22 мигрантами в проливе Ла-Манш
  • Reuters

Как сообщает Evening Standard, лодка была остановлена в 7:00 местного времени (11:00 мск. — RT).

Мигранты должны будут пройти медицинский осмотр перед тем, как их передадут в миграционную службу в английском городе Дувр.

Сведений о возрасте и национальности задержанных не приводится.

4 ноября сотрудники правоохранительных органов Греции задержали на северо-востоке страны грузовик-рефрижератор, который перевозил 41 нелегального мигранта.

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