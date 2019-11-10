Британские пограничники задержали лодку с 22 мигрантами в проливе Ла-Манш
- Reuters
Как сообщает Evening Standard, лодка была остановлена в 7:00 местного времени (11:00 мск. — RT).
Мигранты должны будут пройти медицинский осмотр перед тем, как их передадут в миграционную службу в английском городе Дувр.
Сведений о возрасте и национальности задержанных не приводится.
4 ноября сотрудники правоохранительных органов Греции задержали на северо-востоке страны грузовик-рефрижератор, который перевозил 41 нелегального мигранта.