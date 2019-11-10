Британские пограничники задержали лодку с 22 мигрантами в проливе Ла-Манш

Пограничники из Великобритании задержали в проливе Ла-Манш лодку, на борту которой находились, предположительно, 22 мигранта.

Как сообщает Evening Standard, лодка была остановлена в 7:00 местного времени (11:00 мск. — RT).

Мигранты должны будут пройти медицинский осмотр перед тем, как их передадут в миграционную службу в английском городе Дувр.

Сведений о возрасте и национальности задержанных не приводится.

4 ноября сотрудники правоохранительных органов Греции задержали на северо-востоке страны грузовик-рефрижератор, который перевозил 41 нелегального мигранта.