В Греции задержали грузовик с 41 нелегальным мигрантом

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Сотрудники правоохранительных органов Греции задержали на северо-востоке страны грузовик-рефрижератор, который перевозил 41 нелегального мигранта.
В Греции задержали грузовик с 41 нелегальным мигрантом
  • Reuters

Об этом сообщает XanthiNews.

Уточняется, что мигрантами были мужчины от 20 до 30 лет, около 15 из них были доставлены в больницу из-за проблем с дыханием и общей слабостью.

«В контейнере было душно, и очевидно, что если бы грузовик продолжил движение, живыми доехали бы не все», — говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель грузовика является грузином.

23 октября в британском городе Грейс был обнаружен грузовик с 39 мёртвыми мигрантами. Позднее в полиции Эссекса заявили, что погибшие были гражданами Вьетнама.

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