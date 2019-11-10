Глава МИД Польши оценил ситуацию с задержанием националиста Мазура

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Польские власти будут придерживаться положений международного права при рассмотрении дела задержанного на основании запроса из России одного из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона»* Игоря Мазура.
Глава МИД Польши оценил ситуацию с задержанием националиста Мазура
  • Reuters

«Решение (о задержании. — RT) было принято пограничной охраной, которая не знает, какую роль играет находящееся в списке Интерпола лицо. Украина и Россия являются сторонами этого соглашения. Обязанность пограничной службы — задержать такое лицо», — цитирует ТАСС главу МИД Польши Яцека Чапутовича.

По его словам, в настоящее время польские консульские службы вместе с украинской стороной выясняют причины внесения Россией этого человека в список.

«Решения будут приняты польскими органами в соответствии с международным правом», — отметил глава МИД Польши.

Ранее посол Украины в Варшаве Андрей Дещица сообщил, что задержанному в Польше Игорю Мазуру нашли защиту.

* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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