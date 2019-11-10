Асад заявил о попытках Запада повлиять на сирийцев

Президент Сирии Башар Асад в интервью RT рассказал, как страны Запада пытались настроить сирийских граждан против правительства.

«Они хотели оказать влияние на сирийский народ. Ожидалось, что народ поднимется против своего правительства на том или ином этапе войны, но этого не случилось. Ожидалось, что они поддержат террористов, так называемых, умеренных повстанцев, «ангелов» из организации «Белые каски». Но народ их не поддержал и остался на стороне правительства», — рассказал Асад.

В конце октября президент США Дональд Трамп утвердил выделение $4,5 млн помощи неправительственной правозащитной организации «Белые каски» в Сирии.

В МИД России заявляли, что российская сторона ведёт работу по развенчанию мифа западных спецслужб об «исключительно гуманитарной деятельности» организации «Белые каски».

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «Белые каски» являются аффилированной с террористическими группировками структурой.

Полную версию интервью смотрите на следующей неделе на телеканале RTД.