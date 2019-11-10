СМИ: Новым послом Ирана в России станет депутат парламента

Новым послом Ирана в России станет депутат парламента Казем Джалали.

О этом сообщает ISNA со ссылкой на самого Джалали.

Решение об отставке Джалали с должности депутата было принято голосованием в меджлисе.

Джалали заявил, что его целью будет наращивание товарооборота между Ираном и Россией.

Должность посла Ирана в России с 2013 года занимает Мехди Санаи. Его полномочия в Москве заканчиваются через несколько месяцев.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о надежде Москвы на то, что Тегеран никогда будет обладать ядерным оружием.