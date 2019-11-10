Пассажирский самолёт загорелся при посадке в Египте

Пассажирский самолёт загорелся при посадке в аэропорту египетского города Шарм-эль-Шейх.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Министерство гражданской авиации Египта.

Уточняется, что у лайнера, вылетевшего из Украины, загорелось шасси.

«После приземления борта в результате утечки масла из гидравлической системы загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья», — указали в египетском ведомстве.

Отмечается, что наземным экстренным службам удалось оперативно справиться с пожаром. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в аэропорту Хабаровска загорелся двигатель у готовившегося к вылету самолёта Embraer 190, пострадавших в результате инцидента нет.